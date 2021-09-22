Один человек погиб при пожаре в Балахнинском районе 21 сентября

Один человек погиб при пожаре в Балахнинском районе Нижегородской области прошедшей ночью. Как известили в ГУ МЧС России по региону, загорелась нежилая постройка.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 22:25 вчера, 21 сентября. Постройка находилась на улице Садовой в посёлке Первое Мая Балахнинского муниципального округа. Локализовать горение удалось к 22:39, а ликвидировать – в 22:50 на площади в четыре квадратных метра. На месте обнаружено тело одного человека, чья личность ещё не установлена.

Подчёркнуто, что причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении.

К сожалению, ещё один человек погиб в огне сегодня, 22 сентября. Это был 62-летний житель Вачского района.

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