Теннисный центр построят рядом со стадионом «Радий»

Рядом со стадионом «Радий» в Нижнем Новгороде планируется построить теннисный центр. Об этом стало известно в ходе заседания городской думы 22 сентября.

- Депутаты одобрили передачу земельного участка на улице Горной из муниципальной собственности в государственную, - Эта заброшенная территория нуждается в развитии. А появление нового спортивного объекта привлечет внимание местных жителей к самому стадиону.

Ранее в администрацию Нижнего Новгорода обратилось министерство имущественных и земельных отношений с просьбой предоставить участок площадью 2963 квадратных метра под строительство теннисного корта рядом со стадионом «Радий».