Участок земли под автодорогой в Ольгине передали в собственность Нижегородской области

Участок земли под автодорогой в Ольгине передали в областную собственность Нижегородского региона. Это решение поддержала Городская Дума Нижнего Новгорода на сегодняшнем заседании, 22 сентября. Сведения насчёт передачи земельного участка в собственность региона опубликованы на сайте ведомства.

Площадь участка составляет 42 794 квадратных метра – от поста УГИБДД до путепровода над улицей Ларина в Приокском районе.

– Земельный участок включает в себя автомобильную дорогу общего пользования, которая решением городской Думы в июне была передана в областную собственность с целью строительства транспортной развязки в рамках развития паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров" Нижегородской области, – добавили в ведомстве.

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