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Общество22 сентября 2021 11:27

В 13% нижегородских школ и детсадов ввели карантин

Сейчас в регионе продолжают фиксироваться случаи заболеваемости ОРВИ
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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В 13% школ и детских садов Нижегородской области ввели частичный или полный карантин. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

- В период с 13 по 19 сентября в регионе продолжают фиксировать случаи заболеваемости ОРВИ, - говорится в сообщении ведомства. – Также в Нижегородской области выявлено два случая гриппа А.

Тем временем в регионе продолжается активная прививочная кампания. В настоящее время вакцинацию от гриппа прошли более 219 тысяч нижегородцев, в том числе порядка 63 тысяч детей. Еще свыше 1 миллиона человек прошли вакцинацию от коронавируса.