В 13% нижегородских школ и детсадов ввели карантин

В 13% школ и детских садов Нижегородской области ввели частичный или полный карантин. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

- В период с 13 по 19 сентября в регионе продолжают фиксировать случаи заболеваемости ОРВИ, - говорится в сообщении ведомства. – Также в Нижегородской области выявлено два случая гриппа А.

Тем временем в регионе продолжается активная прививочная кампания. В настоящее время вакцинацию от гриппа прошли более 219 тысяч нижегородцев, в том числе порядка 63 тысяч детей. Еще свыше 1 миллиона человек прошли вакцинацию от коронавируса.