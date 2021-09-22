На 2 миллиарда рублей вырос бюджет Нижнего Новгорода

Бюджет Нижнего Новгорода решено увеличить на 2 миллиарда 75 миллионов рублей. Большую часть этих средств – 1 миллиард 748 миллионов рублей – составили межбюджетные трансферты. Соответствующее решение было принято на заседании городской Думы 22 сентября.

- Нижнему Новгороду были выделены средства инфраструктурного кредита на проектирование двух станций метро и реконструкцию Почаинского оврага, - говорится в сообщении. - Городская доля софинансирования составит 0,1%.

Из межбюджетных трансфертов, выделенных Нижнему Новгороду, 380 миллионов рублей выделено на компенсацию убытков муниципального предприятия «Нижегородское метро». Больше 45 миллионов рублей пойдет на ремонт вагонов метро и 73 миллиона – на оплату лизинга за вагоны метрополитена.