Свет, горячую воду и отопление частично отключили в семи районах Нижнего Новгорода 22 сентября

Электроснабжение, горячую воду и отопление частично отключили в семи районах Нижнего Новгорода сегодня, 22 сентября. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом поделились в ЕДДС города.

Автозаводский район:

С 13:10 до 17:00 света не будет в домах 6а, 7а по улице Мончегорской.

С 09:00 до 17:00 – в домах 1-25 по улице Дегтярёва и домах 68, 70, 72 по проспекту Молодёжному.

С 09:00 до 14:00 – в домах 7-22 по улице Зои Космодемьянской, 75-95 по улице Гайдара, 1-35, 2-20 по улице Лесосечной, 1-11 по улице Патриотов, 2-10 по улице Лекальной, 93-111, 100-122 по улице Малышевской, 91-123 по улице Стахановской.

Советский район:

С 09:00 до 17:00 свет отключили в доме 25/88 по улице Ванеева, а с 08:00 до 13:00 – в домах 8-10, 23-25, 8/27 по улице Ашхабатской, в домах 7, 7а по улице Ломоносова, 25, 31 по улице Невзоровых и 18-24 по улице Генкиной.

С 09:00 до 16:00 горячей воды и отопления не будет в домах 21/7, 21/10, 21/8, 21/9, 21/11 по проспекту Гагарина, в домах 2 и 6 по улице Героя Жидкова, в доме 12 по улице Студенческой, в домах 1, 2, 4 по улице Маршала Баграмяна.

Нижегородский район:

С 08:00 до 17:00 без света остались жильцы домов 1, 1а, 2, 2а, 4, 4а, 5, 8 по улице Радужной.

Сормовский район:

С 09:00 до 17:00 света не будет в домах 4-10, 2а, 1-9 по улице Заливной, в домах 4-82, 59 по улице Хальзовской, в домах 2-32 по переулку Дубенскому.

Канавинский район:

С 09:00 до 16:00 свет отключили в домах 6 по улице Пролетарской и школе № 110.

С 12:00 до 18:00 света не будет в домах 21, 21а, 17, 19 по улице Касимовской.

А с 09:00 до 17:00 – в домах 63, 67, 69, 70, 73, 75, 80, 84, 86 по улице Интернацитональной.

Приокский район:

С 05:00 до 17:00 без света остались жильцы домов 1-26, 64-80 по улице Крымской и 2-36 по улице Карбышева.

Ленинский район:

С 09:00 до 17:00 света не будет в домах 1 и 3 на бульваре Заречном.

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