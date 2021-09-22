Многокилометровая пробка парализовала Московское шоссе в Нижнем Новгороде утром 22 сентября

Многокилометровая пробка практически обездвижила Московское шоссе в Нижнем Новгороде этим утром, 22 сентября. На некоторых его участках скорость движения не превышала два километра в час. Также это отразилось и на прилегающих улицах – на них в том числе образовались заторы.

Бордовым цветом в сервисе "2ГИС" отмечены Московское шоссе от пересечения с улицами Героя Рябцева и проспектом Героев до поворота к станции метро "Канавинской". Серьёзно затруднены выезды с Московского шоссе на Комсомольское шоссе, стоит Комсомольское кольцо. От перегруженности Московского шоссе затруднены выезды с него и на другие соседние улицы. Источник, оказавшийся прямо на месте, сообщил, что никаких ДТП на указанных участках нет.

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