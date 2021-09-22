«Единая Россия» набрала 48,89% голосов на выборах в Заксобрание Нижегородской области

Политическая партия «Единая Россия» победила на выборах в Законодательное собрание Нижегородской области, набрав 48,89% голосов. Об этом сообщили в областном избиркоме.

Пятипроцентный барьер преодолели пять партий. Кроме «единороссов» это КПРФ – за нее проголосовали 19,25% избирателей, «Справедливая Россия – за правду» с 9,55% голосов, ЛДПР с результатом 7,04% и партия «Новые люди», которая заручилась поддержкой 5,53% избирателей.

Все кандидаты – победители в 25 одномандатных округах – были выдвинуты региональным отделением политической партии «Единая Россия».

Явка на выборах в региональный парламент седьмого созыва составила 47,62% от общего числа избирателей. Самая высокая явка была зарегистрирована в Дивеевском (95,22%), Починковском (87,8%) и Лукояновском (87,45%) районах, а самая низкая во всей области – в Ленинском районе Нижнего Новгорода (всего 32,87%).