Работы по благоустройству к 800-летию Нижнего Новгорода продолжаются на семи объектах

Работы по благоустройству, приуроченные к 800-летию Нижнего Новгорода, продолжаются на семи объектах. Об этом "Комсомолке" сообщили в АНО «Центр 800».

Так, идет реконструкция набережной Федоровского, продолжаются работы в Александровском саду и на Стрелке – там делают дорожки и монтируют спортивную площадку, ведут обустройство в пакгаузах концертного зала и галереи.

На Нижневолжской набережной в районе Канавинского моста подрядчик завершает строительство детской площадки, а на Гребном канале рабочим еще предстоит покрыть деревянные трибуны специальным лаком.

- Благоустройство на данных территориях планируется завершить в 2021 году, - подчеркнули в организации.

Кроме того, сейчас идет благоустройство второй очереди сквера им. Свердлова, территории у Нижегородской Соборной мечети.

На остальных объектах благоустройства подрядчики сейчас устраняют замечания, полученные в ходе приемки.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что работы по благоустройству Нижнего Новгорода продолжатся в 2022 году: реализация некоторых проектов начнется лишь осенью.