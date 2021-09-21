Нижегородские ЛОР-врачи экстренно прооперировали пациента с опухолью гортани 21 сентября. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Так, 62-летнего пациента с опухолью глотки и гортани направили в операционную. Его прооперировали экстренно - через 30 минут после обращения в городскую больницу №35. По словам врачей, счет шел буквально на минуты.

Оториноларингологи Арина Коробка и Роман Втюрин профессионально провели операцию и сохранили пациенту жизнь.

- Новообразования глотки и гортани начинаются с осиплости голоса, затем затрудняется прохождение воздуха через гортань, и развивается тяжелая дыхательная недостаточность. Такие пациенты в срочном порядке оперируются, рассекается трахея и устанавливается специальная дыхательная трубка, - сообщил заведующий ЛОР-отделением городской больницы №35 Григорий Белозеров.

62-летний пациент сейчас проходит лечение в стационаре, а затем будет наблюдаться у онколога.

Напомним, борьба с онкологическими заболеваниями является одним из основных направлений национального проекта «Здравоохранение». В рамках нацпроекта в реорганизации региона закупается новое высокотехнологичное оборудование, в районах области открываются центры амбулаторной онкологической помощи.