Нижегородские спортсмены завоевали «золото» и три «бронзы» на чемпионате России по бадминтону. Об этом сообщает департамент физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Воспитанники МБУ «СШОР по бадминтону» завоевали «золото» и три «бронзы» на личном чемпионате России по бадминтону. Он прошел с 17 по 21 сентября в Саратове.

- Анастасия Акчурина в дуэте с Евгенией Косецкой (Республика Татарстан), обыграв в финале пару из г. Санкт-Петербурга, стали победителями в женском парном разряде. Мария Голубева в дуэте с Егором Борисовым (Московская область) стали бронзовыми призерами в смешанном парном разряде. Александр Гурьянов и Виктор Коханов - бронзовые призеры в мужском парном разряде, - рассказали в департаменте.

В соревнованиях также приняли участие спортсмены Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Нижегородской области, Приморского края, Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Ленинградской области и др.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил на заседании городской Думы в ходе отчета о результатах деятельности за 2020 год, что в прошлом году, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, соревновательный процесс продолжался.

По итогам участия в соревнованиях мирового уровня было завоевано четыре медали, европейского уровня – шесть медалей, всероссийского – 215 медалей.