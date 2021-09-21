Фестиваль клубов исторической реконструкции пройдет в Нижнем Новгороде с 24 по 26 сентября Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

С 24 по 26 сентября в Печерском парке Нижнего Новгорода состоится ежегодный фестиваль клубов исторической реконструкции «Приволжский штандарт: 800 лет истории». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В этом году фестиваль приурочили к 800-летию Нижнего Новгорода. Предполагается, что 14-й фестиваль станет самым масштабным из всех.

Так, в нем примут участие до 300 реконструкторов, и организуют более 20 интерактивных зон с полноценными конными сражениями. Также все гости фестиваля смогут увидеть сражения варягов, рыцарей и стрельцов, мастер-классы, интерактивные выставки и фотозоны.

Фестиваль начнется в пятницу, 24 сентября, в 17.00. После завершения показательных выступлений ансамбль «La Verden» (г. Тула) исполнит современные мировые хиты на средневековый лад на аутентичных инструментах. В субботу, 25 сентября, зрителей ждут театрализованная постановка «Александр Невский», реконструкция сражений домонгольского периода и сражений 17 века. В воскресенье, 26 сентября, в программе - состязание дружин, реконструкция сражений периода раннего средневековья и театрализованное представление «Обращение князя Пожарского».

Вход на фестиваль бесплатный, но при себе необходимо иметь «Мультипасс 800» или специальный браслет. Несовершеннолетние смогут посетить фестиваль без сертификатов вакцинации, отрицательных тестов и других документов.

Всю интересующую информацию можно найти на сайте:www.pshfestival.ru и в сообществе проекта: https://vk.com/pshfestival.