Центр общей физической подготовки открылся в Дзержинске

20 сентября в спортивной школе олимпийского резерва «Город спорта» состоялось торжественное открытие Центра общей физической подготовки. Он расположился в помещении на ул. Урицкого, которое было приобретено спортивной школой в 2021 году.

«Открытие Центра – это, безусловно, большой шаг в развитии спортивной школы олимпийского резерва. Теперь ребята будут заниматься в еще более комфортных и подходящих для спортивных тренировок помещениях. В Дзержинске будет продолжена работа по расширению специализированных площадей для занятий олимпийскими видами спорта, а также строительство новых. Мы уже прорабатываем с Министерством спорта Нижегородской области подписание концессионного соглашения по строительству в 2022 году ФОКа для адаптивных видов спорта, а в ближайшее время мы должны определиться по срокам строительства нового бассейна для спортивной школы «Салют». Все новые спортивные объекты внесены в программу по подготовке к 100-летию нашего города “Дзержинск-100”»- сказал глава города Иван Носков.

Всего в Центре общей физической подготовки Дзержинска три современных спортивных зала, раздевалки, душевые комнаты и технические помещения. По словам руководителя МАУ СШОР «Город спорта» Ники Папава, в них будут заниматься более 800 детей в возрасте от 3 лет.

«Расширение спортивной школы и открытие дополнительных помещений – наша давняя мечта и реальная потребность. Сейчас в школе занимаются около 2000 детей, в том числе около 800 – на общей физической подготовке. И это количество постоянно растет, потому что к нам приходят новые воспитанники. Благодаря открытию Центра мы смогли перевести отделение художественной гимнастики в более просторный и комфортный для занятий зал», - поделился Ника Папава.

На сегодняшний день в Центре общей физической подготовки реализуется программа спортивно-оздоровительной направленности с элементами дзюдо, спортивной, эстетической и художественной гимнастики, кудо, грэпплинга для детей от 3 до 7 лет. В новых помещениях занятия будут осуществлять 25 профессиональных тренеров по данным направлениям.

20 сентября в спортивной школе олимпийского резерва «Город спорта» состоялось торжественное открытие Центра общей физической подготовки

После торжественной церемонии открытия Центра Иван Носков совместно со своим заместителем Ольгой Палеевой и заместителем председателя Думы города Дзержинска Александром Парамоновым оценил ход ремонтных работ в Центре новых возможностей общественной организации инвалидов-колясочников «ПараПлан», который также будет располагаться на базе «Города спорта». Как доложил главе города Ника Папава, ремонтные работы находятся в стадии завершения, и в скором времени в Центр будут завезены спортивные тренажеры, на которых смогут заниматься люди с ограниченными возможностями здоровья. Открытие Центра новых возможностей для людей с ограниченными возможностями здоровья запланировано на начало октября.