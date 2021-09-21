Традиционная церемония Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь» пройдет в Дзержинске

С 1 по 2 октября в Дзержинске состоится Всероссийский форум по развитию Паралимпийского движения в Российской Федерации, организованный Паралимпийским комитетом России при поддержке Правительства Нижегородской области, администрации города Дзержинска и Министерства спорта Российской Федерации.

Главным событием Форума станет XVI Церемония награждения премией Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь».

Традиционно она собирает вместе многих выдающихся людей для чествования тех, кто внес весомый вклад в развитие национального Паралимпийского движения. Лауреатами XVI Церемонии станут герои Паралимпиады в Токио – ярчайшие примеры несгибаемой воли и силы духа, эталоны жизнелюбия.

В числе лауреатов XVI Церемонии – трехкратные чемпионы XVI Паралимпийских летних игр по плаванию Андрей Калина, Валерия Шабалина и Роман Жданов, двукратные чемпионы XVI Паралимпийских игр по плаванию Богдан Мозговой и Андрей Николаев, легкой атлетике – Дмитрий Сафронов, велоспорту – Михаил Асташов, фехтованию на колясках – Александр Кузюков, чемпионы Паралимпийских игр по легкой атлетике Андрей Вдовин и плаванию – Дарья Пикалова, а также те, без кого эти яркие победы были бы невозможны, – тренеры, специалисты и спортивные функционеры.

«Российские паралимпийцы достойно представили нашу страну на XVI Паралимпийских летних играх в Токио и показали выдающиеся спортивные результаты.

Дзержинск славится своими спортивными традициями. Не одно поколение спортсменов поднималось на пьедестал почета самых крупных и авторитетных соревнований, и XVI Паралимпийские игры в Токио не стали исключением. Дзержинцы достойно выступили, завоевали медали, установили новые мировые рекорды и принесли в копилку сборной награды, которые помогли нашей команде сохранить лидирующие позиции на международной арене.

Когда решался вопрос, где чествовать героев Паралимпийских игр в Токио, глава города Иван Носков предложил провести титульное и торжественное мероприятие – церемонию «Возвращение в жизнь» в городе Дзержинске. Мы благодарны ему за это. Также Дзержинск примет специалистов по развитию адаптивной физической культуры со всей страны, что придаст мощный импульс для развития Паралимпийского спорта», - сказал исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

В торжественной церемонии примут участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, руководитель Межведомственной комиссии по развитию адаптивной физической культуры и спорта Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин, исполняющий обязанности Президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков и глава города Дзержинска Иван Носков. Также на мероприятие приглашены руководители Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Государственной Думы, Федерального собрания, Министерства спорта Российской Федерации, органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта в субъектах РФ, чемпионы и призёры Олимпийских и Паралимпийских игр и другие общественные деятели.

«В Дзержинске действительно сильная спортивная школа, и за многие годы физкультура и спорт стали неотъемлемой частью образа жизни многих горожан. Особое внимание здесь всегда уделялось паралимпийскому спорту. Выступления наших легкоатлетов Дмитрия Сафронова и Андрея Вдовина и пловцов Даниила Смирнова и Никиты Казачинера на прошедших Летних Паралимпийских играх в Токио – ещё одно тому подтверждение. Право принимать у себя столь крупное событие удостаивается далеко не каждый город, но Дзержинску это удалось. Это большая честь, но, конечно, и большая ответственность, и подготовка к Форуму уже идет полным ходом. Особенно почётно, что именно на нашей земле состоится чествование российских чемпионов, показавших во время Игр невероятные результаты. Это важное, даже историческое событие не только для паралимпийцев, но и для всех спортсменов, жителей Дзержинска и, думаю, всей Нижегородской области», - поделился глава города Иван Носков.

В рамках Всероссийского форума в Дзержинске около 100 юных жителей Нижегородской области смогут принять участие в Паралимпийских уроках, мастер-классах по паралимпийским видам спорта, антидопинговой викторине Всемирного антидопингового агентства и встретиться с чемпионами Паралимпийских Игр в Токио и их выдающимися наставниками.

Также в Дзержинске Паралимпийский комитет России проведет семинар-совещание по вопросам подготовки спортсменов к участию в XIII Паралимпийских зимних Играх 2022 года в Пекине (Китай) и образовательный семинар по спортивно-функциональной классификации в Паралимпийском спорте для тренеров и специалистов по адаптивной физической культуре и спорту.