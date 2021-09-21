Председатель регионального Законодательного собрания Евгений Люлин высказался по итогам выборов в Нижегородской области. Партия «Единая Россия» набрала 49,95% голосов на выборах депутатов Государственной Думы РФ и 48,89% голосов за депутатов ЗС региона.

Евгений Люлин подчеркнул, что кандидаты от «Единой России» получают 40 мандатов из 50 в региональном парламенте.

- Итоги нам всем хорошо известны. Кто-то удивляется им кто-то радуется, кто-то огорчается. Говоря откровенно, все знают, что такое социология и видели различные результаты. Эти результаты более менее точно спрогнозировали те результаты, которые у нас есть. Были маленькие сюрпризы вроде того, пройдет ли партия «Новые люди». Распределение считаю достаточно справедливым и объективным. Оно отражает ту картину мира, которая сложилась сегодня в сознании людей, - сказал Люлин.

Он также отметил, что следил за работой избирательных комиссий, разговаривал с наблюдателями из партий. По его наблюдениям, везде все было организовано на достаточно высоком уровне, а трехдневные выборы пошли только на пользу.

- Я считаю приятным событием, что в Нижегородской области в 2016 году явка на выборах составила в Законодательное Собрание 43,9%, а в этом году 47,62%. Это достаточно существенный рост. Я считаю, это связано именно с расширенной возможностью для голосования, - заметил он.