Нижегородский сквер на 70 лет Октября благоустроят за 47 млн рублей

Новый подрядчик благоустроит сквер на проспекте 70 лет Октября в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

По результатам новых торгов победителем стала компания «Урлин», которая снизила стоимость контракта на 200 тысяч рублей. При этом еще одна компания предложила выполнить работу за ту же сумму, однако, предпочтение было отдано той, которая выдвинула предложение первой.

Средства на благоустройство выделили из бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год. Все работы завершат в течение 45 дней со дня подписания контракта.

Теперь новому подрядчику предстоит сделать дорожки, провести озеленение, разбить цветники и установить новые лавочки и урны.

Напомним, что благоустройство сквера на проспекте 70 лет Октября в Сормовском районе Нижнего Новгорода планируют завершить к концу сентября-началу октября 2021 года.

Подрядчик оказался слабым, штрафные санкции применены, городские власти принуждают его к завершению объекта с акцентом на качество. Первую часть работ подрядчик выполнил и был в графике, но потом ситуация изменилась.