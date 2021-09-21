Нижегородский водоканал становится гарантирующим поставщиком водоснабжения в Новинках

С 1 октября АО «Нижегородский водоканал» приступает к обязанностям гарантирующей организации на территории Новинского сельсовета, присоединенного к Нижнему Новгороду в 2020 году. В связи с этим ресурсоснабжающая организация проводит договорную кампанию: с собственниками и пользователями жилых помещений подтверждением заключенного договора будет являться квитанция, выпущенная ООО «Центр-СБК».

- Для удобства жителей планируется открытие абонентского пункта в поселке Новинки (ул. Учительская, д. 12), в который владельцы/правообладатели жилых помещений смогут обратиться по вопросам переоформления, внесения изменений в договоры, проведения перерасчетов, передачи показаний приборов учета, - говорит директор Центра по работе с абонентами АО «Нижегородский водоканал» Николай Смирнов. - Также по всем возникающим вопросам потребители могут обратиться по телефону единого контакт-центра: +7 (831) 233-99-99.

Для корректного начисления платы за потребленные ресурсы АО «Нижегородский водоканал» рекомендует начиная с октября 2021 г. своевременно передавать показания индивидуальных приборов учета одним из следующих способов:

• на сайте ООО «Центр СБК» www.bcnn.ru;

• в личном кабинете абонента на сайте АО «Нижегородский водоканал» www.vodokanal-nn.ru;

• по телефону Абонентской службы (ООО «Центр-СБК»), указанному в квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг;

• через терминалы самообслуживания ПАО «Сбербанк» при оплате жилищно-коммунальных услуг;

• через Сбербанк-онлайн при оплате жилищно-коммунальных услуг;

• в личном кабинете на сайте государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);

• в специальных полях квитанции при оплате в отделениях ФГУП «Почта России» или через операционистов ПАО «Сбербанк».

Показания индивидуальных приборов учета рекомендуется передавать с 23 по 25 число текущего месяца. При этом показания, переданные до 25 числа текущего месяца, будут учитываться при начислении платы в текущем месяце, после 25 – в следующем.

С собственниками нежилых помещений и управляющими организациями договоры холодного водоснабжения и водоотведения будут заключены в письменной форме. Текущие показания приборов учета по нежилым помещениям можно передать:

• в личном кабинете абонента на сайте АО «Нижегородский водоканал» www.vodokanal-nn.ru со страницы "Передача показаний";

• по факсу 233-99-99 доб. 9;

• по электронной почте pokazanie@vodokanal-nn.ru с предоставлением следующей обязательной информации: наименование, номер договора, район (либо адрес объекта), Ф.И.О. лица, отправившего показания, контактный телефон и непосредственно показания.