В Нижнем Новгороде впервые провели конференцию по антитеррористической защищенности детей Фото: Пресс-служба НГЛУ им. Н.А. Добролюбова

В Нижнем Новгороде впервые провели конференцию по антитеррористической защищенности детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

21 сентября в Нижнем Новгороде прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Антитеррористическая защищенность - основа безопасности детей и молодежи». Организатором выступил Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова.

Известно, что конференция включает в себя цикл мероприятий, направленных на комплексный анализ состояния системы антитеррористической защищенности образовательных учреждений и выработку единого подхода к вопросам организации безопасности.

Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова подчеркнула, что в образовательных учреждениях Нижегородской области ведется последовательная плановая работа по предотвращению террористических актов.

- После трагических событий в Казани мы выявляли молодых людей, которые стремились стать такими же «героями». Летом усиливали охрану детских оздоровительных лагерей. Сейчас рассматриваем вариант закрывать доступ на территорию всех школ – так же, как в дошкольных учреждениях. Но у этого решения есть противники. Многие родители привыкли прогуливаться по школьной территории с детьми, они будут испытывать неудобства. Поэтому будем искать компромисс – например, закрывать периметр только на учебное время, - сообщила Ольга Петрова.

Все образовательные учреждения в Нижегородской области оборудованы тревожными кнопками, сигнализацией, камерами слежения и находятся под охраной полиции или Росгвардии – всего их 2 850. При этом министр отметила, что, помимо системы охраны, антитеррористическая защищенность включает большой спектр мер социального характера.