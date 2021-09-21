Памятник нижегородским пожарным-спасателям устанавливают в Щербинках Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Памятник пожарным-спасателям, которые участвовали в ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории Нижегородской области, устанавливают в Щербинках. Об этом сообщает администрация Приокского района.

Так, он появится в микрорайоне Щербинки-1 Приокского района около транспортной развязки ул.Ларина – пр.Гагарина, который благоустраивается в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".

Как сообщили в районной администрации, уже подготовили фундамент под памятник, а вокруг него начали оборудовать площадку – ее разграничили, засыпали песком и щебнем, скоро начнется укладка брусчатки.

Как говорит руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области Михаил Чирков, памятник будет символом трех эпох.

- Он будет состоять из трех бронзовых фигур: пожарных-спасателей периодов царского времени, Великой Отечественной войны и современности. Проект реализуется по инициативе регионального Совета ветеранов пожарных-спасателей, и все желающие могут принять активное участие в создании памятника», - сказал Михаил Чирков.

По словам заместителя главы администрации Приокского района Романа Ухабина, работы находятся на завершающем этапе. Закончить планируют в начале октября, скоро начнется установка малых архитектурны форм и озеленение.