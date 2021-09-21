Завершился ремонт дороги Нижний Новгород – Шахунья – Киров в Уренском районе

Завершился ремонт дороги Нижний Новгород – Шахунья – Киров Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Ремонт дороги Нижний Новгород – Шахунья – Киров завершился в Уренском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По словам губернатора Нижегородской области, в 2021 отремонтируют участки межрегиональной трассы в Шахунском и Краснобаковском районах. Сейчас там на этих участках уже практически завершаются работы.

- Дорога Нижний Новгород – Шахунья – Киров проходит по территории четырех районов области. Ею пользуется очень много людей. С сообщениями о том, что дорогу необходимо привести в нормативное состояние, жители обращались и на прямую линию. Учитывая высокий трафик, ремонт проходит с организацией реверсивного движения. В последующие годы продолжим ремонт дороги в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги, - сообщил Глеб Никитин.

В Уренском районе на дороге Нижний Новгород – Шахунья – Киров отремонтировали уже 13 км. Кроме того, подрядчик укрепил обочины, заменил остановочный павильон и 2,5 км барьерного ограждения. На дороге также нанесена разметка. Стоимость работ составила 329,6 млн рублей.