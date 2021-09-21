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Общество21 сентября 2021 15:25

Почти 40 тысяч рублей вернули жителю Выксы переплаты за ЖКУ

Сособственнику жилого помещения в Выксе сделали перерасчет
Екатерина КУРГУЗОВА
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Почти 40 тысяч рублей вернули жителю Выксы переплаты за ЖКУ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, в ГЖИ обратился житель многоэтажного дома из Выксы с жалобой на неправомерное, по его мнению, начисление платы за ЖКУ. После чего Госжилинспекция выявила нарушения в начислении платы за ЖКУ.

Как сообщили в Нижегородской государственной жилищной инспекции, в результате собственнику сделали перерасчет - общая сумма составила 38 767,77 руб.

- По результату внеплановой документарной проверки, проведенной ГЖИ Нижегородской области в отношении выксунской управляющей компании ООО «Стройправдом», выявлены нарушения при начислении платы за жилищно-коммунальные услуги. В частности, было отказано в распределении бремени с учетом доли совладельца жилья, а также в выдаче отдельного платежного документа. В адрес домоуправляющей компании направили предписание об устранении выявленного нарушения, - сообщила начальник отдела контроля начисления платы за жилищно-коммунальные услуги Госжилинспекции Алена Новикова.

Они также провели повторную проверку: она показала, что собственнику произвели перерасчет.

Напомним, что нижегородцам вернули почти 150 тысяч рублей переплаты за электроэнергию. В ГЖИ обратились жители одного из домов в Советском районе Нижнего Новгорода с просьбой провести проверку начислений за электроэнергию. Как сообщили в Госжилинспекции, жители дома №25/88 по улице Ванеева жаловались на большие суммы в платежках за электроэнергию.