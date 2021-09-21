В центре Нижнего Новгорода частично ограничат парковку Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

В Нижнем Новгороде с 24 сентября будет временно запрещена парковка транспортных средств на нескольких участках улиц. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Так, причиной станет проведение работ по нанесению дорожной разметки.

Парковка будет запрещена: - на улице Новой, на участке дороги от площади Максима Горького до ул. Ильинской; - на улице Провиантской, на участке дороги от улицы Ижорской до улицы Ковалихинской; - на улице Максима Горького, на участках дороги от дома 148 до дома 140; - на улице Максима Горького, на участках дороги от дома 162 до дома 154; - в переулке Кожевенном; - в переулке Холодном.

На подъездах будут установлены дорожные знаки, запрещающие стоянку транспортных средств.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.