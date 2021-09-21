Нижегородская «Училка» Татьяна Гартман согласилась принять участие в «Модном приговоре»

Автор и лицо видеоблога «Училка vs ТВ» Татьяна Гартман примет участие в телешоу «Модный приговор». Об этом нижегородка рассказала в сторис на своей странице в Instagram.

Ранее Татьяна намекнула подписчикам, что согласилась стать гостьей одной телевизионной передачи и предложила угадать, какой именно.

- Ну что, рассказываю, на какую передачу я иду в этот раз? Было высказано много предположений! - написала она.

Далее автор записи прикрепила реакцию своих учеников, угадавших шоу, и правильный вариант ответа. Также она обратила внимание подписчиков, что некоторые «отправляли» ее на программы, на которых «училка» уже была, например, «Вечерний Ургант».

Ранее «Комсомолка» писала, что Татьяна Гартман разобрала ошибки в речи блогера Юрия Дудя и получила от него обратную связь. Блогер поблагодарил за новые знания и покаялся за многочисленные ошибки.