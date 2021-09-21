Оздоровительное мероприятие пройдет в парке «Швейцария» 26 сентября

26 сентября с 12.00 до 15.00 в нижегородском парке «Швейцария» пройдет спортивно-оздоровительное мероприятие «Путь к здоровому сердцу». Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

В мероприятии примут участие студенты, волонтеры-медики Приволжского исследовательского медицинского университета и Нижегородского медицинского колледжа, а также жители Нижнего Новгорода и гости города. Организатором выступил Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

Все желающие нижегородцы смогут привиться от новой коронавирусной инфекции COVID-19 и от гриппа в современном мобильном ФАПе. Кроме того, гости праздника смогут пройти бесплатное ЭКГ-исследование, определить «возраст» своих сосудов и получить консультацию терапевта.

В парке также пройдут любительские состязания по скандинавской ходьбе среди трех возрастных групп: дети, взрослые до 50 лет и после 50 лет. В них смогут принять участие все желающие

Мероприятие пройдет у остановки ул. Сурикова.

Регистрация для участия в состязаниях начнется в 11.00, старт оздоровительной акции - в 12.00.