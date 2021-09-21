Семь человек в торжественной обстановке получили гражданство РФ в Нижнем Новгороде

Граждане получили российские паспорта и поздравления от сотрудников МВД Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Семь иностранцев принесли присягу и получили гражданство РФ на торжественном мероприятии в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального МВД.

В числе новых обладателей российского паспорта был американец Джеймс Стюарт Блэк , который раньше жил в Калифорнии, но в 2008 году уехал учиться в Россию, где впоследствии нашел работу и создал семью.

- У меня русская супруга и у нас уже трое детей, которые родились в России. Моя работа связана с преподаванием в Нижнем Новгороде, поэтому получение гражданства Российской Федерации для меня очень важный и значимый момент в жизни, - сказал он.

Калифорниец и еще шесть участников церемонии поклялись соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы граждан, защищать свободу и независимость РФ, исполнять права и обязанности гражданина, быть верными России, уважать ее культуру, историю и традиции.

По завершении мероприятия новых граждан РФ поздравили с получением российских паспортов, а также рассказали о всех преимуществах и возможностях получения госуслуг через специальный портал.