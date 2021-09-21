15-летняя девушка погибла при падении с 12-го этажа дома в Выксе

15-летняя девушка погибла в понедельник, 20 сентября, упав с 12-го этажа в Выксе. Об этом сообщило «Выксавкурсе.рф». со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

Ее тело обнаружили 20 сентября на козырьке одного из домов по улице Пушкина, 2а, где она и проживала в Выксе. В выксунском ОМВД установили, что несовершеннолетняя девушка 2006 года рождения погибла в результате падения с высоты. При этом, она не состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних, а в школе ей дали положительную характеристику.

По факту гибели школьницы Выксунским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.110 УК РФ - доведение до самоубийства.

Напомним, что 54-летний мужчина погиб при падении со строительных лесов в Навашинском районе Нижегородской области.

17 сентября мужчина выполнял работы по строительству опоры моста на объекте, расположенном вблизи трассы М-12. Он не удержался на строительных лесах и упал с высоты 9 метров.