Депутаты обсудили новый порядок присвоения наименований улицам Нижнего Новгорода

20 сентября 2021 года депутаты городской Думы на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению обсудили проект нового Положения о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети и планировочной структуры Нижнего Новгорода.

Как пояснила начальник управления правовой и аналитической деятельности городской Думы Ирина Маслова, действующее Положение «О порядке наименования и переименования площадей, улиц, переулков, проездов, скверов, бульваров, парков, расположенных на территории города Нижнего Новгорода» использует устаревшую терминологию, которая сложилась с девяностых годов, и не соответствует требованиям федерального законодательства. В том числе оно сужает круг тех элементов, которые органы местного самоуправления могут наименовывать.

В проекте документа предусматривается возможность наименования не только элементов улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог), но и элементов планировочной структуры города. Полномочиями по принятию решений о присвоении наименований, их изменении или аннулировании предлагается наделить городскую Думу.

Ирина Маслова отметила, что в целом в новом положении воспроизводится существующая процедура с некоторыми изменениями. В частности, предлагается, что в Нижнем Новгороде будет действовать только городская комиссия по наименованиям, и не будет комиссий в районах, поскольку они носят дублирующий характер. В комиссию войдут депутаты городской Думы, а также представители администрации и муниципальных учреждений города – всего не менее 19 человек.

С предложениями о присвоении наименований могут выступить депутаты разных уровней, органы государственной власти, глава города, председатель городской Думы, органы ТОС, Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде, а также юридические лица и группы граждан численностью не менее 100 человек.

Для обсуждения предложений по наименованию также предлагается проведение общественных обсуждений среди жителей города. В связи с режимом ограничений из-за пандемии коронавируса оно предусматривается в электронном формате.

Особенно подробно депутаты обсудили возможность переименовывать уже существующие улицы города, а также возвращать им исторические названия.

«Изменение наименований предусмотрено, если два и более однотипных элементов улично-дорожной сети или планировочной структуры имеют одно и то же наименование. Также останется возможность вернуть объекту его историческое название или переименовать улицу, которая, например, переродится в проспект или разделится», – пояснила Ирина Маслова.

Депутаты сошлись во мнении, что утверждение процедуры о переименовании уже существующих объектов необходимо отложить, так как оно связно с перерегистрацией объектов недвижимости.

«Переименование улиц несет очень большие затраты. Если улица уже названа, то она имеет свой позитив, и люди привыкли к этому. У нас появляются новые улицы или мы можем вернуть историческое название – предложенные правила нам это позволяют», – отметил заместитель председателя городской Думы Владимир Тарасов.

Заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев привел в пример противоречия, которые возникли при обсуждении вопроса о переименовании площади Лядова. «Я вхожу в комиссию по переименованию улиц, и у нас большие дебаты идут по площади Лядова. Сколько людей, столько и мнений: одним нужна Крестовоздвиженская или Монастырская, другим нужна площадь Лядова. На сегодняшний день мы просто отложили решение данного вопроса», – рассказал он.

По словам Председателя городской Думы Олега Лавричева, необходимо продумать и исключить все возможные варианты, когда переименование улицы может стать необходимым, и вернуться к обсуждению такой процедуры.