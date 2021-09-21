Воркаут-площадку построят в Нижегородском районе осенью Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Воркаут-площадку, предназначенную для общей физической подготовки и подвижных игр, построят осенью в Нижегородском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Как сообщили в районной администрации, новый спортивный объект будет располагаться на улице Родионова между домами №195 корпус 1 и №195 корпус 2.

Работы по обустройству площадки завершат к концу ноября - начнутся они уже со следующей недели

Спортивная площадка будет состоять из двух зон: для общей физической подготовки, вторая и для подвижных игр. В рамках заключенного контракта установят турники, шаговой, гребной, а также велотренажеры. Помимо нового оборудования в спортивном комплексе будет располагаться многофункциональная площадка для игр в баскетбол, волейбол, футбол и большой теннис.

- Установка спортивных площадок – важная часть благоустройства Нижегородского района. Открытые воркаут-комплексы способствуют улучшению здоровья и досуга наших детей, обеспечивают их активную жизнедеятельность, повышают спортивный интерес. Конечно, особое внимание будет уделено вопросу качества и безопасности. Уверен, что новая площадка станет местом для полезного времяпрепровождения жителей нашего района, как молодого поколения, так и старшего, – отметил глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин.

Напомним, что летом была открыта воркаут-площадка на территории школы №14 по адресу Холодный переулок, 15А.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что в этом году в городе будут построены 16 воркаутов, и еще одна площадка откроется дополнительно благодаря экономии, полученной на конкурсных процедурах по благоустройству общественного пространства в Приокском районе.