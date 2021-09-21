Десять пар пригородных поездов Арзамасского направления отменят к концу октября

Первую пару поездов отменят 27 сентября Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Количество пригородных электричек на Арзамасском направлении постепенно сократят в сентябре-октябре этого года. Информацию об изменениях в расписании распространило АО ВВППК. Так, с 27 сентября по рабочим дням отменяются поезда 6653/6654 Нижний Новгород — Металлист-Нижний Новгород.

С 4 октября отменяются следующие поезда:

- 6707/6714 Кустовая – Суроватиха – Кустовая (по будням);

- 6711/6710 проспект Гагарина – Суроватиха – проспект Гагарина (в будни);

- 6715/6716 Нижний Новгород – Сережа – Нижний Новгород (в будни);

- 6721/6722 Кустовая – Суроватиха – Нижний Новгород (ежедневно).

С 16 октября отменяются следующие поезда:

- 6005/6006 и 6015/6016 Нижний Новгород – проспект Гагарина – Нижний Новгород (по выходным);

- 6711/6710 проспект Гагарина – Суроватиха – проспект Гагарина (по выходным);

С 30 октября отменяются следующие поезда:

- 6707/6714 Кустовая – Суроватиха – Кустовая (по выходным);

- 6709/6716 Нижний Новгород – Суроватиха –Нижний Новгород (по выходным).

Изменения связаны с переходом на зимний график работы. При планировании поездок в этом направлении нижегородцам рекомендуют сверять расписание на сайте АО ВВППК.