Добраться до гастрономического фестиваля из Нижнего Новгорода можно будет на туристическом поезде

Туристический поезд из Нижнего Новгорода в Арзамас запустят 2 октября. Он отвезет всех желающих на гастрономический фестиваль «Арзамасский трактирщик». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Кроме того, для пассажиров поезда проведут экскурсию во время путешествия, в ходе которой они услышат разные истории из уст трактирщика XIX века, узнают, почему русский народ любил трактиры и каким образом эти заведения заменяли биржу, столовую и даже становились местом для свиданий.

В Арзамасе в рамках экскурсии можно будет посетить местные арт-объекты - Эйфелеву башню и Тауэрский мост, а также парк культуры и отдыха им. А.П. Гайдара, где пройдет фестиваль «Арзамасский трактирщик».

Новое предложение для туристов разработал один из нижегородских туроператоров при поддержке АНО «УК «Саровско-Дивеевский кластер». Ознакомиться с подробной программой туристического поезда можно по ссылке.

Туристическая электричка проследует без остановок до железнодорожной станции «Арзамас-2». На выбор предлагается два маршрута:

- проезд «туда-обратно» с экскурсионной программой;

- проезд «туда-обратно» без дополнительных услуг.

Напомним, что 2 октября 2021 года в Арзамасе состоится первый в истории города гастрономический фестиваль «Арзамасский трактирщик».

Организаторами фестиваля станут администрация города Арзамас и АНО УК «Саровско-Дивеевский кластер».

Все гости «Арзамасского трактирщика» смогут попробовать Арзамасскую скоблянку, суп-калья, кулебяку, луковые оладьи, сушное и многое другое.