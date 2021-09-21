Более 126 тысяч нижегородцев проголосовали дистанционно на выборах 17-19 сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

126493 жителей Нижегородской области приняли участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму РФ и региональный парламент, которые прошли 17-19 сентября. Об этом сообщает облизбирком.

Явка на дистанционном электронном голосовании оказалось намного выше, чем на избирательных участках, – она составила 86,5% избирателей от общего числа предварительно зарегистрированных.

Отметим, к 9 утра 21 сентября избирательная комиссия Нижегородской области до сих пор не опубликовала окончательные итоги выборов. По данным на 13:00 20 сентября, когда было обработано более 99% бюллетеней, по выборам в Госдуму лидировала партия «Единая Россия» - за нее проголосовали 49,76% избирателей, на втором месте КПРФ с 19,3%, на третьем – «Справедливая Россия – за правду» с 8,59% голосов. Партии ЛДПР и «Новые люди» в Нижегородской области набрали 7,15% и 5,20% соответственно.

По выборам в Заксобрание Нижегородской области голоса распределились таким образом:

«Единая Россия» - 48,86%

КПРФ – 19,28%

«Справедливая Россия – за правду» - 9,56%

ЛДПР – 7,03%

«Новые люди» - 5,53%.