Более 126 тысяч нижегородцев проголосовали дистанционно на выборах 17-19 сентября.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
126493 жителей Нижегородской области приняли участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму РФ и региональный парламент, которые прошли 17-19 сентября. Об этом сообщает облизбирком.
Явка на дистанционном электронном голосовании оказалось намного выше, чем на избирательных участках, – она составила 86,5% избирателей от общего числа предварительно зарегистрированных.
Отметим, к 9 утра 21 сентября избирательная комиссия Нижегородской области до сих пор не опубликовала окончательные итоги выборов. По данным на 13:00 20 сентября, когда было обработано более 99% бюллетеней, по выборам в Госдуму лидировала партия «Единая Россия» - за нее проголосовали 49,76% избирателей, на втором месте КПРФ с 19,3%, на третьем – «Справедливая Россия – за правду» с 8,59% голосов. Партии ЛДПР и «Новые люди» в Нижегородской области набрали 7,15% и 5,20% соответственно.
По выборам в Заксобрание Нижегородской области голоса распределились таким образом:
«Единая Россия» - 48,86%
КПРФ – 19,28%
«Справедливая Россия – за правду» - 9,56%
ЛДПР – 7,03%
«Новые люди» - 5,53%.