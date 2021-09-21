Свет и горячую воду отключат в Ленинском и Московском районах 21 сентября

Свет и горячую воду отключат частично в Ленинском и Московском районах Нижнего Новгорода 21 сентября. Об этом сообщается на сайте городского Управления ГО и ЧС.

В Московском районе на улице Мечникова не будет электричества с 9 до 16 часов. Плановые отключения затронут дома №№47,49, 63, 65.

В Ленинском районе на улице Адмирала Макарова, 6/3 временно отключат горячую воду. Работы запланированы с 9 до 15 часов.

Напомним, в Нижнем Новгороде из-за холодной погоды с 15 сентября досрочно начался отопительный сезон. На сегодняшний день тепло дали в 83% многоквартирных домов в Нижегородской области.