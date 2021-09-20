Ситуацию на избирательном участке в Сарове объяснили необходимостью распрямить смятые бюллетени

Одно из обращений о возможном нарушении на выборах было связано с подозрением на подсчет бюллетеней в Сарове. Об этом сообщил руководитель Центра общественного наблюдения Михаил Орлов.

По его словам, с одного из избирательных участков на второй день выборов поступила информация, что наблюдатель увидел, как бланки раскладывают по разным стопкам.

- Сами бланки бюллетеней разного формата, так как в одном больше написано фамилий, партий и кандидатов, в другом меньше. Он увидел, что представители комиссии раскладывают их в разные стороны — сюда подлиннее, сюда покороче. Наверное, могла возникнуть такая ассоциация, что это уже считают. Ну если считают, то, наверное, что-то хотят добавить или убавить. Когда включили перемотку видеозаписи и звук, оказалось, что люди, которые это делали, они их расправляли, чтобы аккуратненько положить в кейс-пакеты, - сказал он.

Также Орлов отметил, что 50 бюллетеней, о которых шла речь, не оказали бы серьезного влияния на процент проголосовавших определенным образом.

По данному вопросу «Комсомолке» также ответила заместитель председателя избирательной комиссии Нижегородской области Анна Красильникова.

- Избирательной комиссией Нижегородской области принято постановление от 19 сентября 2021 года «О жалобе Нижегородского регионального отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» на действия (бездействия) участковых избирательных комиссий города Сарова, выраженных в нарушении порядка подсчета голосов избирателей на выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва и Законодательного собрания Нижегородской области VII созыва», в соответствии с которым жалоба направлена в территориальную избирательную комиссию города Саров для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения жалобы будет принято соответствующее решение.