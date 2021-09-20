Контракт на строительство детского сада в Нижнем Новгороде расторгли с подрядчиком

Заказчик МКУ «ГлавУКС г. Нижнего Новгорода» принял решение об одностороннем расторжении контракта с подрядчиком из-за срыва сроков строительства детского сада на улице Молитовской в Ленинском районе. Об этом сообщает городской департамент строительства и капитального ремонта.

Напомним, детский сад на 120 мест строится в рамках нацпроекта «Демография» с 2020 года. Генподрядчиком является ООО «Техлайн». Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев во время инспекционного осмотра стройплощадки заявил о применении к подрядчику штрафных санкций за несоблюдение сроков проведения работ. Во время проверки главы города было обнаружено, что строительство детского сада отстает по срокам, а работает всего 26 человек из 50.

- В связи с тем, что работы на объекте велись с отставанием от графика, заказчиком неоднократно направлялись в генподрядную организацию претензии об увеличении темпа работы и количества рабочей силы. Реакции не последовало. И в итоге заказчик направил в адрес ООО «Техлайн» решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта, - сообщили в департаменте.

Сейчас отсмечается, что готовность детсада составляет всего 29%.

В настоящее время ГлавУКС готовит документацию для проведения повторной процедуры торгов для определения подрядной организации. Теперь строительство детсада необходимо завершить до конца текущего года.