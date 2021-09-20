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Общество20 сентября 2021 15:12

В нижегородских вузах усилят меры безопасности после событий в Перми

Губернатор поручил провести проверку безопасности в образовательных организациях
Екатерина КУРГУЗОВА
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В нижегородских вузах усилят меры безопасности после событий в Перми. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области поручил министру образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольге Петровой организовать проверку безопасности в подведомственных организациях образования и оказать необходимое содействие вузам в таких проверках. При необходимости регион направит необходимую медицинскую помощь на место трагедии.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших в Пермском государственном университете и направил телеграмму в адрес губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

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