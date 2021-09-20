Роман Золотов досрочно сложил полномочия председателя Молодежной палаты при городской Думе

Молодежная палата при городской Думе Нижнего Новгорода на заседании 17 сентября 2021 года досрочно прекратила полномочия председателя Романа Золотова в связи с его выходом из состава Молодежной палаты. Роман Золотов объяснил свое решение переездом в другой регион из-за смены работы.

По результатам голосования, исполняющим обязанности председателя Молодежной палаты был избран заместитель председателя Артем Чагаев. Его кандидатура была поддержана большинством голосов.

Присутствовавший на заседании Молодежной палаты Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев вручил Роману Золотову Благодарственное письмо «За вклад в развитие молодежной политики Нижнего Новгорода».

«Хочу поблагодарить Романа Андреевича и пожелать успехов. Будем поддерживать связь в дальнейшем», - сказал Олег Лавричев, охарактеризовав Романа Золотова как ответственного и увлеченного руководителя Молодежной палаты.

Напомним, Роман Золотов был избран председателем Молодежной палаты при Городской Думе Нижнего Новгорода V созыва на ее первом заседании в феврале 2021 года.

«Эти полгода были очень насыщенными. Каждый из нас учится, стремится к собственному развитию, к улучшению социально-экономического состояния нашего города. Это очень важно, потому то каждый из вас с душой отдается этой работе. Я горд, что эти полгода смог работать рука об руку с вами», - сказал Роман Золотов.

Выборы председателя Молодежной палаты при городской Думе Нижнего Новгорода состоятся на очередном заседании, запланированном на 8 октября 2021 года.

На заседании члены Молодежной палаты обсудили реализацию проектов «Безопасность детей на ночных дорогах», «Давай на чистоту!», «Профориентация выпускников в организациях СОО и СПО. Итоги приемной кампании вузов Нижнего Новгорода», «Исторический Нижний», «Будет talk», «Хвойный город», запуск выставки «Индустрия» и взаимодействие с НГЛУ им. Н.А. Добролюбова в рамках открытия «Точки кипения».

Для эффективности оценки работы каждого члена Молодежной палаты было предложено ввести рейтинговую систему оценки.