В понедельник, 20 сентября 2021 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким погибших в Пермском государственном университете. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Он направил телеграмму в адрес губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

- Правительство Нижегородской области и все нижегородцы потрясены известием о страшной трагедии в Пермском университете, которая привела к человеческим жертвам. Тяжело осознать и принять, что в один миг оборвалась жизнь сразу нескольких людей: у каждого из них были планы, надежды, мечты. Это невосполнимая утрата для близких и всего общества. Мы разделяем вашу боль и глубоко скорбим вместе с вами, - сообщается в телеграмме.

Губернатор также поручил министру образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольге Петровой организовать проверку безопасности в подведомственных организациях образования и оказать необходимое содействие вузам в таких проверках. При необходимости регион направит необходимую медицинскую помощь на место трагедии.