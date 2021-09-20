Миллионного пассажира поздравили в Международном аэропорту Нижнего Новгорода

В Международном аэропорту Нижнего Новгорода поздравили миллионного пассажира, обслуженного с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта имени В.П. Чкалова.

Так, юбилейным для аэропорта пассажиром с начала года стала Светлана Котова. Она вылетала авиакомпанией Nordwind в Сочи. Ее поздравили исполнительный директор аэропорта Эдуард Кошенсков и официальный представитель авиакомпании Nordwind Кирилл Харченко.

Юбилейному пассажиру подарили сертификаты на право бесплатного посещения залов повышенной комфортности аэропорта в течение года на два лица, а также на бесплатный перелет в рамках маршрутной сети авиакомпании Nordwind из Нижнего Новгорода.

- Это очень волнительно и неожиданно. Я очень рада, что мой отпуск начинается именно так. Спасибо аэропорту за такой сюрприз, - сказала Светлана Котова.

Светлана также призналась, что никогда раньше ничего не выигрывала.

В 2021 году аэропорт впервые обслужил миллион пассажиров к сентябрю, что на два месяца раньше, чем в 2019 году.

- Самое главное, что повлияло на рост пассажиропотока, это поддержка правительства Нижегородской области в части субсидирования региональных перевозок. Благодаря этому мы значительно нарастили пассажиропоток, - отметил исполнительный директор аэропорта Эдуард Кошенсков.