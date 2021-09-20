Движение троллейбуса №25 приостановят до 26 сентября

В Нижнем Новгороде временно приостановят движение троллейбусов 25-го маршрута. Об этом сообщает «Нижегородэлектротранс».

Так, маршрут троллейбуса «Мещерское озеро — улица Архангельская» закроют в Нижнем Новгороде с 21 по 26 сентября. Причиной станет аварийный ремонт путепровода на улице Кузбасской.

- Приносим извинения за доставленные неудобства!, - говорится в сообщении.

Напомним, что Борский мост через Волгу частично закроют на ремонт с вечера 20 сентября.

Фрезерование и асфальтировка будут проводиться в течение 4-7 дней в ночное и дневное время. В результате отремонтируют не только 1,6 километра моста, но и 550 метров на подходе к нему. Движение транспорта на период работ пустят по другой полосе.