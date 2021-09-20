Умирающая хозяйка приюта ищет хозяев для своих домашних питомцев

Пожилая хозяйка приюта просит забрать своих животных в Нижнем Новгороде. Она больше не может о них заботиться из-за онкологического заболевания. Об этом сообщили в видеосюжете телепрограммы «Кстати».

Тамара Логинова создала приют в своей трехкомнатной квартире, куда забрала около 70 собак и кошек с улицы. Примечательно, что за все время существования приюта соседи ни разу не жаловались: там всегда было чисто, а питомцы были ухожены.

Однако, сейчас Тамара Логинова заболела онкологическим заболеванием – рак сейчас находится на последней стадии. По неутешительным прогнозам, женщине осталосб жить несколько дней. Благодаря помощи волонтеров удалось найти новый дом почти для всех питомцев, сейчас непристроенными остались всего несколько собак и кошек. Больше всего Тамара Логинова переживает не за себя, а за то, что все ее животные останутся на улице после ее смерти.

- У меня совсем худо дело, мне остались каких-то пару дней. За своих любимцев очень переживаю, оставить их не с кем. Я обращаюсь к вам, люди, прошу, помогите животным, чтобы они не остались в подвале, — отмечает хозяйка приюта.

Все желающие помочь могут связаться с волонтером Ангелиной по номеру телефона 8 987 552 77 30.

Напомним, стала ясна судьба голодающей собаки, сидящей на цепи у гаража подозреваемого в похищении 23-летней Елизаветы Бабиковой. У животного обнаружились любящие хозяева, которые забрали собаку домой. Сюжет об этом показала программа «Кстати».

Первыми дальнейшей участью оставленного четвероного озаботились волонтёры, они стали приходить к собаке, чтобы подкармливать и поить её. Животное оказалось не агрессивным и хорошо контактировало с людьми.