АО «Транснефть–Верхняя Волга» проверило качество воды и воздуха в Нижем Новгороде

АО «Транснефть–Верхняя Волга» подвело итоги работы в области эколого-аналитического контроля за три квартала текущего года. В рамках экомониторинга на объектах общества выполнено около 25 тыс анализов проб сточных, природных и питьевых вод, а также воздуха, в том числе силами собственных эколого-аналитических лабораторий – порядка 20 тыс анализов.

Результаты исследований подтвердили, что производственные объекты предприятия функционируют в соответствии с требованиями экологической безопасности и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.

Эколого-аналитические лаборатории предприятия оснащены необходимыми средствами измерений, испытательным, вспомогательным оборудованием и оборудованием для отбора проб и проведения анализов. Штат укомплектован высококвалифицированными специалистами.

Результаты контроля являются основой для принятия решений по разработке мероприятий, снижающих воздействие на окружающую среду.

На постоянной основе выполняются биотехнические мероприятия, направленные на улучшение гнездовых условий и восстановление численности редких видов птиц. Компания содействует восстановлению популяции европейского зубра на территории заказника «Муромский». Ежегодно, в перерод с июня по сентябрь, проходят мероприятия по искусственному зарыблению акватории Чебоксарского водохранилища, а также реки Оки. За восемь месяцев 2021 года на выполнение мероприятий в области экологии и охраны окружающей среды АО «Транснефть–Верхняя Волга» направило 12 млн руб.

Справочно:

Приоритетными направлениями природоохранной деятельности АО «Транснефть–Верхняя Волга» являются проведение эколого-аналитического контроля; контроль выполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального природопользования; производственный экологический контроль; разработка нормативной документации; контроль работоспособности природоохранного оборудования.