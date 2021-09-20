QR-код появится у «живого памятника» Великой Отечественной войне в Сормове Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

QR-код появится у «живого памятника» Великой Отечественной войне в Сормове. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Так, информационную табличку с QR-кодом установят у «живого памятника» Великой Отечественной войне – голубой ели на пересечении улицы Коминтерна и Юбилейного бульвара в Сормове.

С голубой елью на улице Коминтерна связана история семьи сормовичей Покровских – до войны на улице Коминтерна стоял частный дом, в котором жила семья Покровских. В годы войны сын из этой семьи ушёл на фронт и погиб. Родители тяжело переживали эту утрату, поэтому в память о сыне отец посадил на участке возле доматдве голубые ели. В 1964 году было начато строительство Юбилейного бульвара и одну из елей снесли. Тогда Покровские обратились с просьбой сохранить оставшееся дерево в память о погибшем сыне-красноармейце. Покровским была выдана «Охранная грамота», которая многие годы оберегала живой памятник. Даже когда дом Покровских снесли, и они получили квартиру, Александр Покровский регулярно приходил, проведывал ель, ухаживал за ней – поставил вокруг ствола ограждение, поливал в засушливое время.

- Идею оградить ель небольшим заборчиком и установить памятную табличку, на которой бы была информация об этой семейной истории, предложили сормовичи. Реализация этого проекта в рамках конкурса «Моя инициатива» запланирована на осень, - поделилась заместитель главы администрации города, глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

Организатором конкурса «Моя инициатива» выступает АНО «Центр стратегического развития регионов». Местные жители предлагают проекты в сфере благоустройства и экологии, развития спорта и культуры, социальной поддержки населения. Победители получают грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию. В этом году в Сормове будут реализованы 44 проекта - именно столько заявок от сормовичей прошло конкурсный отбор.