В Управлении социальной защиты города Дзержинска заработала система управления электронной очередью

В управлении соцзащиты начала действовать система управления электронной очередью. 16 сентября тестирование и запуск системы провели заместитель министра социальной политики Нижегородской области Денис Тараканов, глава города Дзержинска Иван Носков и председатель областного Законодательного Собрания Евгений Люлин. Они вручили дзержинцам удостоверения ветерана труда Нижегородской области, свидетельства на региональный материнский капитал и удостоверения многодетной семьи.

«Электронная очередь оптимизирует процесс приема граждан, а удобная навигация позволит людям попасть сразу в нужный кабинет», - пояснил Денис Тараканов.

Как отметил глава города Иван Носков, управление соцзащиты играет важную роль в социальной жизни Дзержинска. «Именно здесь жители получают необходимую помощь и поддержку в сложных жизненных ситуациях, - сказал глава. - Это и пожилые люди, и инвалиды, и семьи с детьми. У сотрудников соцзащиты сложная и очень ответственная работа, требующая выдержки и специальных профессиональных навыков. И система электронной очереди – это требование сегодняшнего дня. Она сделает работу проще, жителям будет гораздо удобнее приходить на прием. Снизится риск заболеть сезонными инфекциями, стоя в «живых» очередях».

Добавим, что те или иные меры социальной поддержки сегодня получают порядка 85 тысяч дзержинцев, большинство из которых – люди пожилого возраста.

Каждый месяц сотрудники управления соцзащиты принимают в среднем 3,5 тысячи человек, а в день сотрудники обслуживают до 250 человек. Как сообщила руководитель управления Ольга Меснянкина, сейчас идет процесс оптимизации работы. «Ежемесячно мы проводим анализ и выявляем, у кого из граждан кончается период предоставления льготы. Сотрудники сами звонят горожанам и приглашают на прием на определенное время», - добавила она.

Кроме непосредственно управления соцзащиты, в системе работают «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь"», «Областной специализированный санитарно-реабилитационный центр «Пушкино» для инвалидов с патологией органов дыхания», Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, областной санаторно-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Лесная сказка» и реабилитационный центр для детей и подростков.