Нижегородский облизбирком озвучил данные об обработке бюллетеней на 10.00. Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на избирательную комиссию Нижегородской области.

Так, в Нижегородской области обработали более 98% бюллетеней по выборам депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ восьмого созыва по данным на 10 утра 20 сентября. Из них получены результаты голосования из 99,36% по выборам депутатов в региональное Законодательное собрание седьмого созыва.

По данным на утро 20 сентября на выборах депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ лидирует партия «Единая Россия» - она набрала 49,82% голосов. На втором месте находится КПРФ с 19,27% голосов. Далее позицию занимает «Справедливая Россия – За правду» – 8,59%. В свою очередь, партии ЛДПР и «Новые люди» набрали 7,13% и 5,19% соотвественно.

Кроме того, стало известно, что 116 075 избирателей воспользовались дистанционным электронным по выборам депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ восьмого созыва воспользовались. Всего в список голосующих с помощью ДЭГ были включены 126 493 избирателей.

Напомним, опубликованы предварительные итоги выборов в Госдуму по Нижегородской области. По всем одномандатным округам лидируют кандидаты от партии «Единая Россия».