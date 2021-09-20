54-летний монтажник погиб в результате падения со строительных лесов в Навашинском районе

Мужчина упал с высоты 9 метров Фото: СУ СКР по Нижегородской области

54-летний мужчина погиб при падении со строительных лесов в Навашинском районе Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

17 сентября мужчина выполнял работы по строительству опоры моста на объекте, расположенном вблизи трассы М-12. Он не удержался на строительных лесах и упал с высоты 9 метров.

- От полученных травм монтажник скончался на месте происшествия, - говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователям предстоит дать оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение правил охраны труда при выполнении работ. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела.