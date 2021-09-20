Гастрофестиваль в стиле 19 века «Арзамасский трактирщик» пройдет в Нижегородской области 2 октября

Фестиваль традиционной кухни «Арзамасский трактирщик» пройдет в Нижегородской области 2 октября, сообщают организаторы. Желающих посетить мероприятие приглашают в арзамасский парк имени Гайдара к 12:00. Площадка будет оформлена в атмосфере 19 века. Посетителям предложат попробовать арзамасскую скоблянку, суп-калья «Волжский букет», поджаристую кулебяку, луковые оладьи, ушное и другие блюда традиционной кухни.

- Более 20 кафе и ресторанов представят на суд посетителей оригинальные блюда, которые были традиционными для Арзамасского края. Прозвучат самые народные жанры музыки: романсы, шансон, зажигательный цыганский фольклор, - говорится в сообщении.

Отметим, что это первый в истории города гастрономический фестиваль. Его организаторами являются администрация города и АНО УК «Саровско-Дивеевский кластер».

Более подробно о фестивале можно узнать по телефону: 8 (83147) 7 57 29.