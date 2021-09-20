Горячую воду и свет частично отключат в трех районах Нижнего Новгорода 20 сентября

Горячую воду и электричество отключат в некоторых домах трех районов Нижнего Новгорода 20 сентября. Об этом сообщается на сайте городского Управления ГО и ЧС.

Согласно опубликованной информации, без горячей воды останутся жители дома №15 по улице Страж Революции – ее не будет с 13:00 до 16:00. Аналогичное отключение пройдет на улице Ошарской, 15 в Нижегородском районе. Здесь без воды жителям придется сидеть с 8 дор 16 часов.

В Советском районе на улице Ванеева в домах №№ 9,10,11 с 9 до 16 часов не будет света, так что жителям рекомендуем заранее зарядить телефоны и другие гаджеты.

Все отключения связаны с проведением плановых работ на объектах ЖКХ.