Сурдопереводчики работали на трёх избирательных участках Нижегородской области
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Сурдопереводчики работали на трёх избирательных участках Нижегородской области. Таким образом были приняты меры помощи глухим гражданам, о чём сообщили в избирательной комиссии региона.
– В Нижегородской области созданы все условия для избирателей с ограниченными возможностями здоровья, желающих проголосовать на выборах, – заявили в ведомстве.
То есть помощь предусмотрели не только для глухих, но также для слепых, слабовидящих и инвалидов-колясочников. Более того, существовали варианты голосования на дому и электронного голосования.
Для слепых были подготовлены материалы на шрифте Брайля, для инвалидов-колясочников работало социальное такси.
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