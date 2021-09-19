Сурдопереводчики работали на трёх избирательных участках Нижегородской области Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Сурдопереводчики работали на трёх избирательных участках Нижегородской области. Таким образом были приняты меры помощи глухим гражданам, о чём сообщили в избирательной комиссии региона.

– В Нижегородской области созданы все условия для избирателей с ограниченными возможностями здоровья, желающих проголосовать на выборах, – заявили в ведомстве.

То есть помощь предусмотрели не только для глухих, но также для слепых, слабовидящих и инвалидов-колясочников. Более того, существовали варианты голосования на дому и электронного голосования.

Для слепых были подготовлены материалы на шрифте Брайля, для инвалидов-колясочников работало социальное такси.

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