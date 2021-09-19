Потепление до +14 градусов придёт в Нижегородскую область с 20 сентября

Незначительное потепление до +14 градусов придёт в Нижегородскую область вместе с дождям на предстоящей неделе, с 20 сентября. Об этом информирует NewsRoom24 со ссылкой на Росгидромет.

Осадки накроют регион уже завтра, в понедельник, согласно данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС". Но тепло даст знать о себе не сразу: в начале рабочей недели термометры покажут около +9 градусов. Во вторник температура даже упадёт на один градус, дожди при этом сохранятся.

Прогреваться воздух начнёт в среду – за окном будет +11 градусов. Четверг может стать самым тёплым днём недели – синоптики обещают до +14 градусов.

Вот только к выходным опять похолодает. Дожди, между делом, так и не прекратятся до вечера воскресенья.

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