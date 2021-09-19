Дополнительные 700 млн рублей выделили на ремонт дорог в Нижегородской области из федбюджета

Дополнительные 700 миллионов рублей выделили Нижегородской области из федерального бюджета на ремонт дорог, что поможет привести к нормативному состоянию 55 километров полотна и закончить работы в октябре. Об этом сообщили в областном Минтрансе.
– Указанные средства Нижегородский регион получил в рамках ведомственной целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", – добавили в ведомстве. – На них будут отремонтированы участки восьми дорог общей протяжённостью 53,5 километра в Бутурлинском, Ветлужском, Богородском, Павловском, Пильнинском, Шарангском и Сосновском районах.
Вместе с тем восстановят 1,7 километра улицы Минина в Нижнем Новгороде.
– Дорожное полотно там уже уложено, сейчас рабочие обновляют тротуары, – резюмировали в Минтрансе.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!