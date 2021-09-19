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Общество19 сентября 2021 16:46

Дополнительные 700 млн рублей выделили на ремонт дорог в Нижегородской области из федбюджета

Средства помогут закончить ремонт 55 км полотна в октябре
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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Дополнительные 700 миллионов рублей выделили Нижегородской области из федерального бюджета на ремонт дорог, что поможет привести к нормативному состоянию 55 километров полотна и закончить работы в октябре. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

– Указанные средства Нижегородский регион получил в рамках ведомственной целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", – добавили в ведомстве. – На них будут отремонтированы участки восьми дорог общей протяжённостью 53,5 километра в Бутурлинском, Ветлужском, Богородском, Павловском, Пильнинском, Шарангском и Сосновском районах.

Вместе с тем восстановят 1,7 километра улицы Минина в Нижнем Новгороде.

– Дорожное полотно там уже уложено, сейчас рабочие обновляют тротуары, – резюмировали в Минтрансе.

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